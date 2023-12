Lars Christian Aamodt blir midlertidig sjef i NSM

Generalmajor (p) Lars Christian Aamodt blir interimsdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)fra 2. januar 2024, melder NSM på sine hjemmesider. Det ble klart i statsråd onsdag.

– Jeg ser fram til denne perioden og til å bidra til NSMs evne til å levere på sitt svært viktige samfunnsoppdrag. Samtidig skal jeg sørge for at det eksterne utvalget får den informasjonen de trenger til å gjøre sine vurderinger og anbefale tiltak. Jeg ønsker også å bruke denne perioden til å sørge for at NSM har et godt fundament å bygge videre på i en sikkerhetspolitisk krevende tid, sier Aamodt.

Aamodt er opprinnelig utdannet flyger og har blant annet vært sjef for 338 jagerflyskvadronen og sjef for Operasjonsgruppen ved Ørland hovedflystasjon. Han har vært norsk nasjonal styrkesjef i Afghanistan, og gikk tidligere i høst av som sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon. Han kommer nå fra KPMG hvor han jobbet som konsulent.

Tidligere direktør Sofie Nystrøm gikk av med umiddelbar virkning fredag 8. desember. Årsaken var låneavtaler som ikke er i tråd med Statens regelverk.