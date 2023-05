Lange køer ved Karmsund bro

En trailer skal ha problemer med å kjøre over Karmsund bro på Karmøy, skriver politiet i Sør-Vest på Twitter. Traileren er for høy for passering.

Det er lange køer i området.

Politiet er også på stedet og melder om at sjåføren har problemer med motoren. Bilberger er bestilt og manuell dirigering pågår.