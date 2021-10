Lang kø på E136 i Romsdalen

På grunn av uver og stort snøfall er det lang kø og fleire timars ventetid på E136 ved Bjorli på strekninga Dombås–Åndalsnes. NRKs reporter Egil Ording fortel at han har venta i over to timar. Ifølgje Vegvesenet er årsaka at vegen er sperra ved Verma der det har vore ei ulukke og bilberging pågår.