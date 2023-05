Lakseskatt: Høyre, KrF og Venstre forlater samtaler

Verken Høyre, Venstre eller KrF kommer til å være med på en samlet løsning om den mye omtalte lakseskatten i Stortinget.

De tre partiene har inntil nå forhandlet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om en samlet løsning.

– Regjeringspartiene har ikke vist seg villige til å imøtekomme forventningene fra hverken Høyre, Venstre eller Kristelig Folkeparti i samtalene om grunnrenteskatt for havbruket, heter det i en pressemelding fra Høyre.

De tre partiene møter pressen på Stortinget klokken 11.30 i dag.

Tidligere har Frp og MDG takket for seg i prosessen.

Senterpartiets Geir Pollestad bekrefter at det er brudd i forhandlingene.

– Til tross for at Sp og Ap var villig til å gi betydelige lettelser for å få et bredt forlik, konstaterer vi at vi ikke får flertall for vår løsningsskisse, sier han.

Ifølge regjeringspartiene var Ap og Sp blant annet villig til å senke skattesatsen fra 35 til 30 prosent i en skisse til løsning.