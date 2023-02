Lakseselskapet Salmar med milliardresultat

Salmar hadde et operasjonelt driftsresultat på 1 milliard kroner i siste kvartal i 2022. Selskapet er nå verdens nest største på atlantisk laks.

Resultatet er en oppgang fra 890 millioner kroner i samme kvartal året før.

Selskapet foreslår et utbytte på 20 kroner per aksje.

I kvartalsrapporten viser Salmar til at nye prosjekter er satt på vent på vent grunn av usikkerheten rundt forslaget om grunnrenteskatt i Norge.

– Ikke noe annet land har innført en skatt av denne art og på dette nivå på noen del av sin matproduksjon. Fortsatt er det uklart for oss hvilke rammebetingelser vi har å forholde oss til to måneder inn i 2023, dette er uholdbart for en av Norges viktigste eksportnæringer, sier konsernsjef Frode Arntsen.

Salmars oppkjøp av NTS, NRS og Salmonor ble fullført i løpet av siste kvartal 2022, og med det er Salamar verdens nest største lakseprodusent.

