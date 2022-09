Lærerstreiken trappes opp igjen

Lærerstreiken trappes opp igjen. Mandag tas 1800 nye lærere ut i streik.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, beklager sterkt at riksmekleren måtte gi opp forsøket på å finne en løsning som begge parter kunne leve med. KS spekulerer i at elevene etter hvert rammes så hardt at streiken ender med tvungen lønnsnemd, mener han.

Askøy, Alver, Øygarden og Hustadvika er nye uttaksområder. Barnehager og elever i førsteklasse skjermes også denne gangen, skriver Utdanningsforbundet på sin hjemmeside.