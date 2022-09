Lærarstreiken blir trappa opp

No blir lærarstreiken trappa opp, og Bærum blir tatt ut som ny kommune.

Frå tysdag 6. september går 300 lærarar ut i streik, hovudsakleg frå Bærum kommune. Det er ungdomsskular og vidaregåande skular som blir råka av dette. Det skriv utdanningsforbundet i ei pressemelding.

Etter opptrappinga vil rundt 3500 vere i streik.

– Målet er å få KS tilbake til forhandlingsbordet slik at vi kan finne ei betre løysing for lærarane i skulen og snarast mogleg få ein slutt på streiken, seier leiar i utdanningsforbundet Steffen Handal.

– Mange elevar har det vanskeleg no, og ønskjer seg tilbake på skulen. Det gjer lærarane òg. Mange er urolege for elevane som no skulle ha vore godt i gang med skuleåret, men som dessverre står der utan det viktigaste i klasserommet – den lærarutdanna læraren. Så snart KS gir oss eit akseptabelt tilbod, er vi klare for å møte elevane våre igjen, seier han.

VG meldte om saka først.