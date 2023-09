Kyr redda ut av kollapset fjøs i Hustadvika

Alle dyrene er redda ut av et kollapset fjøs, melder politiet i Møre og Romsdal på X. Det var rett før 21.30 at meldinga kom om at gulvet i et fjøs hadde gitt etter, og flere kyr hadde falt gjennom. Klokka 02.50 melder politiet at alle dyrene er redda.