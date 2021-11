Kyle Rittenhouse er frikjent

18-åringen som var tiltalt for å drepe to demonstranter i Kenosha i Wisconsin er frikjent. Dette skal ha hendt under en demonstrasjon mot politivold. Juryen kom fram til sin kjennelse etter å ha vurdert saken i fire dager.

Rittenhouse hevdet i retten at han ble angrepet da han voktet butikker, og at han skjøt i selvforsvar.

18-åringen ville fått livstids fengsel dersom han ble kjent skyldig i det mest alvorlige tiltalepunktet.