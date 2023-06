Kvinne utsatt for vold i Stavanger

En kvinne i tenårene tok natt til torsdag kontakt med en politipatrulje i Stavanger og fortalte at hun hadde blitt utsatt for vold på et utested.

Kvinnen skal ha blitt slått i hodet og fått en kul.

Politiet i Sør-Vest opplyser at den mistenkte hadde forsvunnet fra stedet, men at de har tatt imot forklaring og opprettet sak.