Kvinne tiltalt for mordbrann

En kvinne i 30-årene er tiltalt for mordbrann og hærverk i Meland kommune i Hordaland for to år siden .Ifølge tiltalen skal hun i løpet av en natt i september 2015 ha tent på to hus. i tillegg til å ha gjort hærverk på to biler, skriver BT.