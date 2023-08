Kvinne til sykehus etter å ha falt ut av bobil i fart

Politiet i Nordland fikk fredag kveld melding fra et vitne som hadde sett en kvinne ramle ut av en bobil i Mosjøen sentrum.

Både ambulanse og politi kom raskt til stedet og reagerte da de ikke kunne se noen bobil der.

– Vi oppdaget at bobilen hadde kjørt videre i flere mil, uten at sjåføren hadde oppdaget at han manglet en passasjer, sier operasjonsleder ved Nordlandpolitidistrikt Ivar Bo Nilsson til NRK.

Kvinnen hadde slått seg såpass kraftig i fallet at hun ble kjørt med ambulanse til sykehuset, der hun nå blir behandlet.

– Skadeomfang er ukjent, men vi har vært i dialog med kvinnen på sykehuset, sier Nilsson.

Det gikk litt tid før politiet fant ut hvem som var sjåfør av bobilen, men de fikk etter hvert kontakt med vedkommende på telefon.

– Da hadde han kjørt flere mil, og var nesten hjemme. Han hadde ikke oppdaget at han manglet noen i bilen, sier Nilsson.

Til politiet har kvinnen opplyst at hun hadde gått bak i bilen for å ordne med noen bær som de hadde plukket tidligere på dagen. I den forbindelse hadde hun fått overbalanse og ramlet mot døren og falt ut.

– Vi har sjekket sjåføren som har gyldig førerkort og vi har ingen mistanke om at han var beruset. Vi har startet en rutinemessig etterforskning på denne saken, sier operasjonslederen.