Kvinne siktet for kroppskrenkelse

En kvinne i 20-årene er pågrepet for å ha knivstukket en jevnaldrende mann i en leilighet i Oslo natt til søndag. Hun er siktet for kroppskrenkelse. Litt etter klokken 5 søndag morgen opplyser politiet at mannen ikke er alvorlig skadd, skriver NTB.