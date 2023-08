Kvinne siktet for drap på mann i 60-årene i Vindafjord i Rogaland

En kvinne i 40-årene siktet for drap på en mann i 60-årene i Ølensvåg i Vindafjord kommune, skriver politiet i en pressemelding. De to skal ha en relasjon.

– Siktede avviser at hun har noe med dødsfallet å gjøre. Vi ønsker ikke å gå ytterligere inn på hennes forklaring. Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløp. Det er gjort beslag på stedet, uten at vi kan si mer om hva dette dreier seg om nå, sier politiadvokat Christine Kleppa.

Klokken 04.06 natt til i dag fikk politiet melding via AMK om at en mann var funnet død på en privat adresse i Ølensvåg i Rogaland. Funn på åstedet skal ha ført til at kvinnen ble siktet.