Kvinne siktet etter knivstikking i Hallingdal

En mann 40-årene ble søndag fløyet til sykehus i Oslo der han behandles for stikkskader etter en voldsepisode i Ål i Hallingdal. En kvinne er siktet i saken.

Politiet fikk like etter klokken 16 søndag melding om at en mann var utsatt for vold med en skarp gjenstand på en privatadresse i Ål.

Mannen fikk tilsyn av helsepersonell og ble etter hvert fløyet til sykehus i Oslo. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

– En kvinne i begynnelsen av 50-årene ble pågrepet i nærheten og er foreløpig siktet for kroppsskade, forteller operasjonsleder Kamilla Aardal i Sørøst politidistrikt til NTB natt til mandag.

Det var den siktede kvinnen som selv meldte fra om saken til politiet, forteller operasjonslederen.

(NTB)