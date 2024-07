Kvinne observert med våpen på Karmøy

Politiet har kontroll på en kvinne som ble observert med et våpen på Karmøy sent mandag. Hun skal ikke ha truet noen. Politiet bevæpnet seg og melder noen minutter senere at de har kontroll på kvinnen. Det ble gjort funn av et luftvåpen. Kvinnen er anmeldt for brudd på våpenloven.