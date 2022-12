Kvinne løslatt etter skyting i Bergen

Tre menn og en kvinne ble varetektsfengslet etter en skyteepisode i Bergen sentrum i forrige uke. Nå er kvinnen løslatt.

Det bekrefter både politiet og kvinnens forsvarer, advokat Marius Wesenberg, overfor Bergens Tidende.

Ifølge politiadvokat Camilla Moe i Vest politidistrikt ble kvinnen løslatt etter en kjennelse fra lagmannsretten.

– Det var ikke overraskende at hun ble løslatt. Det fremstår nå som rimelig klart at hun ikke har noe med skytingen å gjøre, sier forsvareren.

Hendelsen skjedde natt til onsdag 14. desember i Hollendergaten i Bergen sentrum. Alle fire ble siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette. To av mennene er behandlet for skuddskader. Kvinnen ble også skadd. (NTB)