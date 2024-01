Kvinne i 30-årene skal være drept i Øygarden

Politiet mistenker at avdøde er en kvinne i 30-åra som har to barn med mannen som er siktet for drap etter en bilbrann i Øygarden søndag.

Det opplyser påtaleansvarlig Eli Valheim i Vest politidistrikt under en pressekonferanse i Bergen søndag kveld.

Kjøretøyet som stod i brann ble gjennomgått etter at brannen ble slukket søndag formiddag. Da ble det funnet levninger av et menneske. Det opplyser politiet under en pressebrifing søndag kveld.

Politiet var i området og fant en person som passet til vitnebeskrivelser av en person som var i området da brannen startet.

Kvinnen hadde voldsalarm, opplyser Valheim.

Den siktede mannen er tidligere dømt for trusler mot en annen kvinne. Det skal ikke ha vært noen dramatikk rundt pågripelsen av mannen.

Mannen har fått oppnevnt forsvarer. Han skal etter planen avhøres søndag kveld.

Politiet sier det er for tidlig å si noe om motiv.