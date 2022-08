Kvinne i 30-åra knivstukken i Bergen

Ei kvinne i 30-åra skal ha blitt knivstukken i ei leilegheit på Minde i Bergen. Politiet er i kontakt med den fornærma. Det verkar ikkje som vedkommande er livstruande skadd, melder dei.

Den skadde melde sjølv frå om hendinga frå ei anna adresse enn der knivstikkinga skal ha skjedd.

Operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt seier at dei jobbar med å få avklart kva som har skjedd, men at det ikkje er fare for andre.