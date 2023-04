Kvinne gikk gjennom isen på Grimstadvatnet – fraktes med luftambulanse

En kvinne i tjueårene gikk gjennom isen på Grimstadvatnet på Hareid torsdag. Hun er kraftig nedkjølt og fraktes nå med luftambulanse til sykehus for behandling, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Det ble satt i gang en redningsaksjon, meldte politiet på Twitter.

Videre skriver de at en person fra redningsetatene havnet i vannet under aksjonen, men at personen har blitt hentet opp.