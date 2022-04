Kvinne funnet i gruvehull: Mann pågrepet

En mann er arrestert, mistenkt for voldtekt og drapsforsøk etter at en kvinne ble funnet i et gruvehull i Norberg i Sverige fredag. Det melder påtalemyndigheten som er sitert av SVT.

Fredag ettermiddag ble politi og redningstjenesten varslet av en forbipasserende som hørte en kvinne som ropte på hjelp fra en gruve i et skogholt i Norberg i Midt-Sverige. Det viste seg at kvinnen lå på bunnen av gruven, 25 meter ned, ifølge redningstjenesten.

Den utfordrende redningsaksjonen tok cirka tre timer, og kvinnen ble fraktet til sykehus, men skal ikke være livstruende skadd.