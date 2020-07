Kværner og Aker Solutions-fusjon

Kværner ASA og Aker Solutions ASA fusjonerer, opplyser Kværner i en børsmelding. De skriver at selskapene slår seg sammen for å bli sterkere på «bærekraftig lavutslippsproduksjon av olje og gass», og for å øke veksten innen fornybar energi.