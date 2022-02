Kutter nettleia med 4 milliarder i år

Statnett har tjent godt som følge av strømkrisen, og har nå besluttet å sette forbrukstariffen til null fra 1. april, skriver selskapet i en pressemelding.

Det betyr en reduksjon i nettleien på 4 milliarder kroner. Det er det enkelte nettselskap som har ansvaret for at denne endringen nå videreføres til kundene.

Statnett sier de legger til grunn at prisreduksjonen kommer kundene til gode.

Nettselskapene har hatt høyere kostnader knyttet til svinn i nettet enn normalt på grunn av høye strømpriser. Dette representerer en merkostnad for nettselskapene.

Selskapet hadde en inntekt på 5,6 milliarder kroner i fjor, og foreløpige prognoser tilsier at inntektene vil bli vesentlig høyere i år.

Allerede i januar passerte flaskehalsinntektene 1,4 milliarder kroner. Alle flaskehalsinntektene vil benyttes til reduksjon i tariffen over tid, lover Statnett.

Flaskehalsinntekter er inntekter kabeleierne får som følge av ulike kraftpriser mellom eksportlandet og importlandet.

Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge, sier nettselskapene vil gjøre tilpasninger for å sørge for at priskuttet kommer kundene til gode.

– Selskapene vil løse dette på litt ulike måter: Noen vil sette ned nettleien, andre vil øke den mindre enn planlagt, skriver Lind i en pressemelding.