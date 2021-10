Kurz går av som statsminister

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz går av, melder nyhetsbyråene NTB, Reuters og AFP.

– Landet er viktigere enn min person, sa Kurz, som ga uttrykk for at han ønsket at regjeringssamarbeidet mellom hans konservative parti ÖVP og De grønne skal fortsette uten ham.

Kravet om at statsminister Sebastian Kurz må gå av økte i Østerrike etter at landets enhet for økokrim slo til mot kontoret hans.

Han har blitt etterforsket mulig korrupsjon i forbindelse med publisering av annonser og meningsmålinger i en avis. Mistanken går ut på at landets finansdepartement skal ha rykket inn annonser i avisen i bytte mot positiv omtale av Kurz og det konservative partiet ÖVP.

Politiet har ransaket flere av kontorene til regjeringspartiet, finansdepartementet og statsministerens kontor i Wien.

– Det er ganske klart at en slik person ikke lenger er egnet til å styre, uttalte parlamentarisk leder for De grønne, Sigrid Mauer tidligere lørdag.

Hun ba ÖVP finne en annen statsminister som kan lede den nåværende regjeringen, en med et rent rykte.

ÖVP har tidligere avvist å bytte ut Kurz.

I sin tale lørdag fremhold Kurz at anklagene er usanne, men understreket behovet for politisk stabilitet.