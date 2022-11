Kunnskapsministeren vil granska privatskulekjede

Kunnskapsdepartementet ber Utdanningsdirektoratet granska privatskulekjeda Akademiet etter påstandar om at dei kan ha handla i strid med privatskulelova.

– Det er viktig at vi snur kvar stein for å finna ut om offentlege midlar som skulle ha gått til elevane har blitt brukt til andre formål. Pengar frå statskassa skal koma elevane til gode, og ikkje til profitt for skuleeigarane, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i ei pressemelding.

I fleire medieoppslag har det kome fram at Akademiet blant anna har handla med eigarane sine eigne selskap og at statsstøtta er blitt bruk til å marknadsføra skulen.

– Det er forbod mot å tena pengar på å driva skule i Noreg, likevel har Akademiet tidlegare klart å finna måtar å tena pengar på. Eg meiner det som har kome fram i Akademiet-sakene kan vera uttrykk for at marknadskreftene har fått plass i skulen, seier Brenna.