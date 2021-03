Kunnskapsministeren i karantene

Kunnskapsminister Guri Melby er satt i karantene etter et smitteutbrudd i barnehagen der barna hennes går. Det forteller Melby om selv på sin Instagram-profil. Melby sier til NTB at det foreløpig blir karantene hele neste uke, for hele familien.

Ingen av familiemedlemmene hennes er foreløpig syke.