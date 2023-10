Kunnskapsdepartementet: Dobling av antall fagskolestudenter

For første gang er det over 30 000 fagskolestudenter i Norge.

Statistikk som kom denne uken viser at det siden 2016 har det vært en dobling av antall fagskolestudenter.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) ser på tallene som en veldig gledelig nyhet.

– Dette er en stor milepæl for høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. På få år har vi doblet antallet studenter ved fagskolene. Her utdannes det kandidater som vi har stort behov for, både i næringsliv og offentlig sektor. Det at vi nå har over 30 000 studenter under utdanning på fagskolene, er en stor ressurs for hele samfunnet, sier Sandra Borch.

Borch forklarer at doblingen er et resultat av «politiske prioriteringer».

– Bare siden 2020 er det bevilget midler til totalt 2 600 nye studieplasser. Og veksten skal fortsette: I neste års budsjett foreslår vi ytterligere 500 nye studieplasser til fagskolene, sier Sandra Borch.