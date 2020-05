Kunngjorde kundelista til Røse

First House har kunngjort kundelista til påtroppande barne- og familieministervikar Ida Lindtveit Røse (KrF). På lista står Norsk olje og gass, NHO, Euronext, Norsk Takst, Prosafe SE, Interel France SAS, Lederne, Roche Norge AS og Harald A Møller AS.