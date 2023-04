Kunngjør ny presidentkandidat i USA

Tidligere Arkansas-guvernør, Asa Hutchinson, offentliggjorde søndag sitt presidentkandidatur for valget i 2024.



– Jeg har tatt en avgjørelse, og min beslutning er at jeg skal stille som presidentkandidat i USA, sier han til ABC News.



Den tidligere guvernøren sier at han er inspirert av reisene hans rundt i USA de siste seks månedene, og erkjente at det ville kreve mye hardt arbeid.



Hutchinson slutter seg til en rekke republikanske presidenthåp som allerede inkluderer tidligere president Donald Trump, tidligere South Carolina-guvernør og FN-ambassadør Nikki Haley og entreprenør Vivek Ramaswamy.