Kulturministeren kommenterer habiliteten sin

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) møter i dag pressen for å kommentere habiliteten sin. Det kommer frem i en pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Trettebergstuen møter pressen klokken 9.30.

For to dager siden ble det kjent at hun hadde gitt styreverv i Norsk Tipping til to tidligere partikolleger. Det meldte Nettavisen.

Styrevervene skal være verdt henholdsvis 278.000 og 152.600 kroner.

Aftenposten melder i dag at Renate Larsen ble utnevnt til styret i Opereaen tidligere i juni. Larsen er en vennine av Trettebergstuen, og som kulturminister er det hun som har øverste ansvar for utnevnelsen.