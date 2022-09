KS sier de har lagt fram forslag

– Vi har gitt et forslag til en løsning. Så blir det opp til utdanningsorganisasjonene å vurdere dette. Jeg opplever vi har en god dialog med Riksmekleren, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

Uttalelsen direkte på Dagsnytt 18 kom overraskende på leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

– Nå har vi valgt å gå inn i en prosess som Riksmekleren eier. Det er vanlig kutyme i tariffverdenen at man har respekt for at det er prosesser som foregår der. Jeg er litt overrasket over at Tor Arne (Gangsø) velger å gå ut med at han har lagt fram et forslag til løsning. Jeg tror ikke dette bringer oss noe nærmere en løsning, svarer Handal.