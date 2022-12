Kryptobørsgründer arrestert

Grunnleggeren av kryptobørsen FTX, Sam Bankman-Fried, er pågrepet på Bahamas, opplyser påtalemyndigheten i USA.

Bankman-Fried har vært under etterforskning av justisdepartementet etter at selskapet hans, som var verdsatt til 32 milliarder dollar, begjærte seg konkurs 11. november.

Bankman-Fried trakk seg som direktør samtidig som kryptobørsen FTX i forrige måned søkte om konkursbeskyttelse i USA.

Det viste seg at 662 millioner dollar, over 6,5 milliarder kroner, på mystisk vis forsvant fra FTX etter at konkurssøknaden var levert inn. Dette er til tross for at myndighetene på Bahamas, der selskapet har sitt hovedkontor, hadde frosset alle verdier i selskapet.

(NTB)