Krossobanen stengt med umiddelbar virkning

19. juni besluttet Statens jernbanetilsyn (SJT) å stenge Krossobanen på Rjukan.

Stansvedtaket kom som en følge av at SJT var på tilsyn hos Krossobanen 18. juni.

– Bakgrunnen for tilsynet var bekymringsmeldinger fra ulike hold. I tillegg har vi måttet purre på en sikkerhetskritisk prøving av tauene. Dette førte til at vi så det som nødvendig med et tilsyn, sier direktør i SJT, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen.