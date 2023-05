Kronprinsparet i London til kroningen

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit er i London for å delta på kroningen av Kong Charles. Her er de på vei til mottagelse i Buckingham Palace. Selve kroningen finner sted i Westminster Abbey lørdag formiddag. Da er det norske kronprinsparet blant over 2000 gjester som overværer den historiske hendelsen.