Kriseledelse ved OUS: Datasystem nede siden torsdag

Siden torsdag kveld har meldingstjenesten i pasientjournalsystemet DIPS ikke fungert ved Oslo universitetssykehus. Sykehuset klarer å ivareta pasientbehandlingen, men er i en presset situasjon, skriver Oslo universitetssykehus i en pressemelding.

– Hele sykehuset må nå jobbe manuelt. Alt går saktere. Spesielt akuttmottaket opplever situasjonen som særlig utfordrende. Per nå er vurderingen at situasjonen ikke går utover liv og helse. Sykehuset har oppbemannet flere steder. Vi kan sette inn ytterligere flere ressurser ved behov. Neste steg vil være å be om avlasting fra andre sykehus, hvis det er behov for det, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

Sykehusets kriseledelse har møte fra klokken 16.00 til 17.00 og vil komme med oppdatert informasjon etter møtet.