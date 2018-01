Kripos sender fleire til Brumunddal

Kripos stadfestar at dei sender ytterlegare to taktiske etterforskarar til Brumunddal. Frå før har Kriops sendt fire taktiske etterforskarar og to krimteknikarar. 36 år gamle Janne Jemtland har vore sakna frå heimen sin i Brumunddal sidan romjula.