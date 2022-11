Kriminalomsorgen: Soningskøen er kortere enn på fire år

I oktober sto 87 personer i soningskø, mot 109 måneden før.

I starten av november var det 3026 innsatte i norske fengsler. For første gang siden oktober 2018 var soningskøen på under 100 dommer.

Antall innsatte utgjør et belegg på 84,5 prosent. 627 innsatte satt i varetekt, 786 var utenlandske statsborgere og 178 var kvinner, viser tall fra Kriminalomsorgen for oktober 2022.

Blant de forvaringsdømte er det 148 menn og åtte kvinner. Totalt fire innsatte var under 18 år. To av dem sonet dom, og to satt i varetekt.

(NTB)