KrFs sentralstyremøte anbefaler ledervalg i slutten av januar

KrFs sentralstyremøte vedtok onsdag kveld å fremskynde KrFs landsstyre som skulle vært avholdt 27. september, til 16. september, opplyser partiet i en pressemelding.

Her vil landsstyret vurdere om det skal innkalles til et ekstraordinært landsmøte i januar knyttet til valg av ny partileder.

Dermed vil partiet trolig ikke velge ny leder i høst etter at Olaug Bollestad trakk seg.

– I kveld har KrFs sentralstyre hatt et godt møte hvor vi har diskutert prosess for veien videre for KrF. Vi har vedtatt at vi innkaller landsstyret til møte 16. september.

Et samlet sentralstyre anbefaler landsstyret å kalle inn til et ekstraordinært landsmøte i forbindelse med KrFs landskonferanse i slutten av januar, sier fungerende partileder Dag Inge Ulstein.