KrF vil ha Bollestad som leder

KrFs valgkomité har valgt å innstille Olaug Vervik Bollestad til å lede KrF. Bollestad er stortingsrepresentant for Rogaland og nestleder i KrF. I tillegg var hun frem til regjeringsskiftet høsten 2021 landbruks- og matminister.

Innstillingen er enstemmig, men det er KrFs landsmøte som tar den endelige avgjørelsen om hvem det er som skal lede KrF.

Valget på landsmøtet er et suppleringsvalg. Det er derfor ingen andre posisjoner enn de som nå har blitt ledige som skal fylles.

Landsmøtet finner sted 13. november.

Det skriver komiteen i en pressemelding.

Bollestad er glad og takknemlig for tilliten valgkomiteen viser henne:

– Jeg vil takke for tilliten fra valgkomiteen. Norge trenger et sterkt sentrumsparti og et sterkt KrF, sier hun.