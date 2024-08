KrF-ordfører etterlyser svar: - Krevende for partiet

Ordfører Nils Olav Larsen fra Vennesla i Agder mener ledelsen må ut med mer informasjon om varselet mot partileder Olaug Bollestad.

– Det er viktig at ledelsen i KrF går ut med mer informasjon om saken, og kommer med en tidslinje for når varselet skal behandles, sier han til NRK.

– Jeg ser at partilederen ikke møter i Debatten i NRK i kveld. Det er ikke svært gunstig for partiet. Det er opplagt at dette ikke er kjærkomment.

Vennesla-ordføreren har følgende å si om situasjonen i KrF:

– Det er ingen tvil om at KrF er i en krevende situasjon. At partilederen er omgitt av to stortingspolitikere som skal gå av - ja da ville jeg også følt på en ensomhet, sier Larsen.

Han sier han har tillit til Bollestad som KrF-leder.

– Man kan ikke ha en partileder som er sjakk matt over lengre tid, men Olaug har min fulle tillit og jeg ønsker at hun kommer til krefter.

Også KrF-ordfører Tarjei Draugedal i Kviteseid etterlyser mer informasjon fra ledelsen og kaller det hele «en trist sak».

Evje-ordfører Morten Haraldstad sier Olaug Bollestad er partileder og tilføyer at det ikke er behov for noen avklaring rundt akkurat det spørsmålet.

Samtidig framholder også han at det bør komme mer informasjon fra partiet om saken, og sier han regner med at den «håndteres på en profesjonell måte».