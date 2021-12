Krever gult nivå i skoler og barnehager

Skolenes landsforbund krever at trafikklysmodellen i skoler og barnehager kommer tilbake og ber om gult nivå som standard over hele landet.

– Smitten i barnehager og skoler sprer seg raskt, og stadig flere blir smittet av omikron. Smitten er ute av kontroll, og noen må være seg sitt ansvar bevisst og sette på bremsene, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i en pressemelding.

– Det eneste riktige nå, er å gjeninnføre trafikklysmodellen på gult nivå over hele landet. Ikke vent til fredag, gjør det i dag, legger hun til.

Hun viser til at stadig flere barnehager og skoler over hele landet melder om økende smitte.

– Et generelt gult nivå over hele landet er uten tvil veien å gå, der hovedregelen er å unngå fysisk kontakt. Kommuner som har null smitte over tid, skal kunne operere på grønt nivå, og kommuner og steder med mye og økende smitte skal selvfølgelig innføre rødt nivå, sier Johnsen Walker.