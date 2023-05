Kreml ut mot NRK-dokumentar

– Med slike provokasjoner, så nærmer forfatterne seg et punkt der det er «ingen vei tilbake» i relasjoner til landet vårt, sier talskvinne Maria Zakharova for Kreml i en uttalelse.

Hun sikter til dokumentarserien laget av de nordiske kringkasterne NRK, SVT, YLE og Danmarks Radio.

Prosjektleder Axel Björklund svarer dette på vegne av de involverte kringkasterne. Han mener uttalelsene til Zakharova må ses i lys av pressefriheten i Russland, og mener russiske myndigheter ikke er vant til å bli gått i sømmene slik som dokumentarserien gjør.

– Det er ikke første gangen Russland fra offisielt hold kritiserer denne granskingen. Jeg ser på det som et tegn på at vi har gjort en innsats som har vært viktig for å belyse situasjonen, sier han i en uttalelse.