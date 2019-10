Kraftige kutt i melkeproduksjonen

Norsk melkeproduksjon kuttes med 100 millioner liter, opplyser Landbruksdepartementet. Det er en nedgang på 7 prosent. Nedskaleringen skjer etter at Verdens handelsorganisasjon (WTO) gikk inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte av landbruksvarer.