Kraftig oppgang i lakseprisen

Fersk laks ble i uke 51 solgt for 75 kroner kiloen, en økning på rundt 9 prosent fra uka før. Prisen er nesten 30 prosent høyere enn på samme tid i fjor, ifølge SSB. Lakseprisen svinger og var i oktober helt nede i 47 kroner per kilo for fersk laks.