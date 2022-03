Kraftig oljeprisfall i natt

Oljeprisen har i natt hatt et kraftig fall på rundt 6 prosent. Like før klokka 3 var prisen på nordsjøolje helt nede i 100,08 dollar Også amerikansk lettolje har falt kraftig. Nyhetsbyrået AFP knytter nedgangen til sviktende etterspørsel i Kina, der deler av industrien er stengt ned på grunn av koronasmitte, skriver NTB.

For en uke siden kostet et fat nordsjøolje over 130 dollar, ifølge Oslo børs.