Kraftig økning i antall sauer som blir tatt av ulv

Antallet sauer som er tatt av ulv, er det høyeste på mange år, ifølge Miljødirektoratet.

– Det ser ut til at det særlig er to streifulver fra Sverige som er ansvarlige for den største andelen av skadene fra ulv. Her er det særlig områder rundt Eidsvoll og deler av Trøndelag og Møre og Romsdal som peker seg ut, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

(NTB)