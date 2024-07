Kraftig kronefall

Kronen svekkes bredt fredag kveld. En euro koster nå 11,90 kroner, mens en dollar koster 10,94 kroner. Dollaren og euroen er blitt styrket med godt over 1 prosent mot kronen i dag.

Det skjer etter flere dager med svakere kronekurs.

Kronen svekkes i dag etter at oljeprisen falt med 2,4 prosent. Kronen har en tendens til å svekkes ved kraftige oljeprisfall. Samtidig er det lite risikovilje i markedet med børsfall i USA i kveld.

Økonomer er urolige for at en svakere krone skal gi høyere prisvekst i Norge igjen fordi alt fra utlandet blir dyrere. Det øker risikoen for at Norges Bank må heve renten igjen.