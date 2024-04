Kraftig jordskjelv i New Jersey

Det har vært et jordskjelv på 4,7 i New Jersey i USA fredag ettermiddag. Det melder United States Geological Survey (USGS).

Det ble først meldt at skjelvet hadde en styrke på 5,5, men det ble senere nedjustert til 4,8 og deretter til 4,7.

Skjelvet var på 5 kilometers dybde.

Lebanon ligger en times kjøretur fra New York. Skjelvet kunne merkes over et stor område.