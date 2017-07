Kraftig jordskjelv i Middelhavet

To personer er meldt omkommet og flere er skadd på den greske ferieøya Kos etter jordskjelvet, ifølge Reuters.

Det europeiske seismologiske senteret EMSC råder folk til å unngå strender i området, men sier folk er trygge på høyder.

USGS har målte skjelvet utenfor den sørvestlige kysten av Tyrkia, ved byen Bodrum til 6,7. Skjelvet kunne merkes både i Tyrkia og på flere greske ferieøyer.

Hoteller evakuert

Flere nordmenn har sendt tips til nrk.no og forteller om at hotellene deres er blitt evakuert som følge av skjelvet.

Et mindre tsunamivarsel er sendt ut ifølge NTB.

Episenteret ligger rundt 10,3 kilometer sør for den tyrkiske byen Bodrum og 16 kilometer fra den greske øya Kos.

Kjørte opp i fjellet

Ole Klyve Olsen og storfamilien på 12 har leid et sommerhus vest for Bodrum, og våknet av skjelvet:

– Vi merket kraftige rystelser og det var bølger i bassenget da vi kom ut, for å si det sånn, forteller Olsen.

Etter råd fra lokalbefolkningen kjørte de lenger opp i fjellet.

– Så nå sitter vi her og venter på at det blir lyst, så vi kan kjøre ned igjen.

De skal være i Bodrum frem til begynnelsen av august.

– Vi ble fortalt at lokalbefolkningen ikke hadde opplevd dette før, så det er spesielt at vi er her akkurat nå, sier Olsen.

– Ta kontakt med pårørende

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Astrid Sehl opplyser til NTB at de arbeider gjennom natten med å skaffe oversikt over situasjonen.

– Vi har foreløpig ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere kan være blant de omkomme eller skadde, men det er for tidlig å bekrefte dette.

Hun oppfordrer alle i området til å følge råd fra lokale myndigheter.

– Vi oppfordrer nordmenn i området til å ta direkte kontakt med sine pårørende. Vi oppfordrer også nordmenn i området til å registrere seg på reiseregistrering.no, slik at norske myndigheter kan formidle eventuell informasjon.

Var på hotellet

Camilla Nilsen og kjæresten var på hotellrommet da skjelvet startet ved 01-tiden.

– Det var en veldig ekkel opplevelse. Vi kjente plutselig at det begynte å riste, at sengene gynget frem og tilbake, forteller hun.

De gikk ut i gangen, og møtte andre som opplvde det samme.

– Siden skjelvet har vi vært på rommet og bare følt oss litt svimle, sier Nilsen.