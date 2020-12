Kraftig jordskjelv i Kroatia

Et jordskjelv med styrke på 6,3 har rammet Kroatia. Episenteret er 50 kilometer sørøst for Zagreb, nær byen Petrinja. Der har flere bygg rast, og situasjonen er alvorlig. Det er ukjent om det er døde, melder Index. Skjelvet ble følt over hele landet.